Millennials pessimistisch over eigen leven, economie en maatschappij

Het bedrijf sprak voor het onderzoek met 13.416 millennials uit 42 verschillende landen, waaronder Nederland. De millennials in dit onderzoek zijn mensen die tussen januari 1983 en december 1994 zijn geboren.



Uit de gesprekken blijkt dat millennials pessimistisch zijn over hun eigen leven, de overheid en de motieven van bedrijven. Het vertrouwen in de economie neemt snel af. In 2018 dacht nog 45 procent van de ondervraagden dat de economische omstandigheden in hun land zouden verbeteren in het komende jaar, terwijl slechts 26 procent van de respondenten in 2019 dat geloofde.