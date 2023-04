Minneapolis schikt voor negen miljoen dollar zaken tegen agent die George Floyd vermoordde

Westerse landen hebben grondtroe­pen in Oekraïne, blijkt uit gelekte documenten van NAVO en VS

Verschillende Westerse landen zouden militaire special forces in Oekraïne hebben, zo blijkt uit een van de tientallen gelekte documenten van de NAVO en de Verenigde Staten. Dat meldt de Britse omroep ‘BBC’. Het bevestigt wat al geruim een jaar in stilte gespeculeerd wordt. Ook Nederland zou een grondtroep in Oekraïne hebben.