Minstens 19 doden bij explosie in ziekenhuis Teheran

Hogere prijzen om seizoen te redden, toerist rekent 45 euro af voor broodje kebab in Turkije

0:25 Ondernemers in Turkije proberen in allerijl de schade van het vakantieseizoen in te halen. Toeristen in de badplaats Bodrum moeten niet raar opkijken van astronomische bedragen, melden Turkse media. Zo is er flink wat te doen om een bon met hoge prijzen die rondgaat op social media. Voor een broodje donër kebab wordt maar liefst 45 euro gevraagd.