Minstens 20 doden en gewonden door explosie Afghanistan

Autoritei­ten Californië: Republi­kein­se 'stembussen' mogen niet

14 oktober De Republikeinse partij is in de Amerikaanse staat Californië in botsing gekomen met de autoriteiten van die overwegend Democratische staat, in drie districten eigen inzamelpunten voor briefstemmen verschenen. Volgens de autoriteiten is het plaatsen van dit soort onofficiële 'stembussen’ in strijd met de kieswet.