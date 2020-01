Minstens acht doden bij raketaanval op vliegveld Bagdad

Bosbranden Australi­sche marine start evacuatie van mensen van afgelegen strand

2:00 De Australische marine is met een operatie begonnen om mensen in veiligheid te brengen die door natuurbranden vastzitten aan de oostkust. Het marineschip HMAS Choules moet zo’n 1.000 van de 4.000 mensen evacueren die naar een strand zijn gevlucht in de geïsoleerde plaats Malla­coota, in de zuidelijke deelstaat Victoria.