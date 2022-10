Minstens drie gewonden en 15 tot 20 woningen beschadigd bij zware gasontploffing in centrum Oostende: hulpdiensten massaal aanwezig

De agent zou in kritieke toestand verkeren. “Ik hoorde mensen schreeuwen uit paniek”, vertelt een getuige die de ontploffing zag gebeuren. Videobeelden tonen de enorme ravage: in sommige appartementen lijken alle meubelen verplaatst te zijn door de klap. Tussen de 15 en 20 woningen zijn beschadigd geraakt, zegt burgemeester Tommelein. “Er zijn geen vermoedens van extra slachtoffers, maar een zekerheid is dat momenteel niet.”

Getuigen hoorden omstreeks 11.30 uur een luide ontploffing. De gasexplosie ging gepaard met metershoge vlammen. Over de omstandigheden is vooralsnog geen absolute duidelijkheid. “Onze diensten zijn volop ter plaatse”, zegt de politie. Het gemeentelijk rampenplan is afgekondigd.

Drie gewonden

Volgens de Oostendse burgemeester Bart Tommelein is er voorlopig sprake van drie gewonden. Onder andere een brandweer- en politieman zijn zwaargewond geraakt. De toestand van de agent zou kritiek zijn. Ook een vrouw die vlak in de buurt werkt, raakte gewond. “Het gaat om een begeleidster van kinderen met een beperking”, zegt burgemeester Tommelein. “Zij was aan het werk in een meeneemrestaurant voor mensen met een beperking. Een zeer mooi project waar mensen met een beperking mee helpen bedienen. Het is des te pijnlijker dat zo’n situatie zich daar voordoet."



De materiële ravage is aanzienlijk. Zo liep een flatgebouw grote schade op. De omgeving wordt geëvacueerd, omdat verschillende gebouwen door de ontploffing instabiel zijn geworden. Minstens 15 en mogelijk 20 woningen zijn beschadigd geraakt. “Door de instabiliteit kunnen we daar nog niet binnen”, zegt brandweerkapitein Jeroen Bonte. Het acute ontploffingsgevaar zou op dit moment wel geweken zijn. Al is het gas wel nog steeds aan het branden. Onder andere kinderdagverblijf De Groeiboom vlak in de buurt, met 22 kinderen, werd eerder ontruimd. Alle andere geëvacueerde mensen, zo’n 25, worden in de buurt opgevangen in cultuurcentrum De Grote Post.

De precieze oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht, zegt Tommelein. “Het kan zijn dat de geraakte leiding tijdens de wegenwerken de oorzaak is van de explosie, maar dat zullen experts moeten uitmaken.”

Volgens getuigen ging het om een enorme ontploffing. “Twee na elkaar”, vertelt Anita. Zij was tijdens de ontploffing aan het helpen in een kapsalon in de Christinastraat, toen ze aan de vitrine verschillende politiemensen en brandweerlui zag passeren.

“Amper enkele seconden nadat ik weg ging van de vitrine, volgden twee enorme knallen”, vertelt de vrouw in shock. “Het venster sloeg in miljoenen stukjes uiteen. Als ik daar nog had gestaan … Ik mag er niet aan denken.” De vrouw werd samen met haar hondje meteen weggeleid door de aanwezige hulpdiensten. “Op de achtergrond hoorde ik mensen schreeuwen, maar ik kon helemaal niks doen.”

