Minstens vier jaar cel voor meesteroplichtster die jetsetleven leidde in New York

Anna Sorokin, de Duitse vrouw die zich in New York voordeed als miljonairsdochter terwijl ze geen cent te makken had, is door de rechtbank in Manhattan veroordeeld tot een straf van vier tot twaalf jaar cel. Sorokin werd schuldig bevonden aan diefstal van een kleine 200.000 euro.

Sorokin (28), die zich voordeed als Anna Delvey, leefde een luxeleven zoals zoveel socialites in de rijkeluisscene in New York. Ze droeg dure merkkleding, ging naar jetsetfeestjes, sliep in de mooiste hotels, huurde zelfs een privé-vliegtuig. De ene keer hing Sorokin het verhaal op dat haar vader een diplomaat was, de andere keer een oliebaron of een geslaagde zakenman in zonnepanelen. Niemand wist dat haar vader eigenlijk een voormalige trucker is.

Vier jaar lang kwam ze met haar praatjes weg, maar uiteindelijk werd ze ontmaskerd als oplichter. De rechter die het vonnis over haar uitsprak, haalde een song van Bruce Springsteen aan, Blinded by the Light. ,,She was blinded by the glitter and glamour of NYC”, zei rechter Diane Kiesel.

Ideale look

Zelfs tijdens de rechtszaak deed Sorokin haar best om haar zorgvuldig opgebouwde imago te handhaven. Ze huurde een styliste in, die haar hielp om de ideale look te vinden voor in de rechtszaal.

Wel bood de Duitse, die tot haar zestiende in Rusland woonde, vlak voordat ze het vonnis hoorde excuses aan voor de 'fouten’ die ze heeft gemaakt.