‘Minstens zeven doden bij schietpartij in synagoge VS’

In een synagoge in de Amerikaanse stad Pittsburgh (Pennsylvania) is een schietpartij aan de gang. Daarbij zijn volgens de politie verscheidene doden. Volgens Amerikaanse media is er sprake van minstens zeven doden. Hieronder ziet u - op veilige afstand - livebeelden van de politieactie. De dader zou op zijn knieën naar buiten gekropen zijn en zich overgegeven hebben. Hij is naar verluidt gewond geraakt.