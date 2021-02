Misbruikschandaal aartsbisdom Keulen: verdachte priester slaat de hand aan zichzelf

Het vermeende slachtoffer meldde zich eind december bij het aartsbisdom. Dat startte in januari zoals voorgeschreven een kerkelijk vooronderzoek naar de beschuldiging aan het adres van de priester. Medio januari volgde een gesprek met hem. het dossier werd op 3 februari naar het Openbaar Ministerie in Bonn gestuurd, vergezeld van een verzoek om juridische beoordeling en het nemen van de daarvoor noodzakelijke stappen.



De pastoors van de parochiegemeenten waarin de predikant actief was tijdens de uitoefening van het priesterschap, werden geïnformeerd over de beschuldigingen aan diens adres. Het aartsbisdom Keulen neemt elke zaak of verdenking van seksueel misbruik en seksueel geweld naar eigen zeggen zeer serieus. ‘Ook al is de beschuldigde predikant intussen overleden, het aartsbisdom Keulen zal de zaak verder onderzoeken en volledig ophelderen’, staat in de verklaring. ‘Omdat het aartsbisdom Keulen de nodige hulp en ondersteuning wil bieden aan elk mogelijk slachtoffer, worden komend weekend in alle plaatsen waar de predikant actief was oproepen aan hen gelanceerd met de aanmoediging zich bij het aartsbisdom te melden.’