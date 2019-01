Mishandelde vrouw krijgt maar deel schadevergoeding: ‘het is uw eigen schuld’

Schadevergoeding

De man wordt er – drie jaar later – voor veroordeeld tot 15 jaar cel. De vrouw krijgt van de rechter een schadevergoeding toegekend van 90.000 euro. Daarmee kan ze haar huis laten aanpassen aan haar invaliditeit, is het idee.



Maar de adviescommissie die oordeelt over schadevergoedingen denkt daar heel anders over. De vrouw is zèlf medeverantwoordelijk voor het geweld dat haar is aangedaan, oordeelt de commissie. Daarom krijgt ze maar een deel van de uitkering.



,,Omdat ze die avond terug is gegaan naar huis, zou ze ook verantwoordelijk zijn voor wat er daarna gebeurde’’, zegt advocaat Mathias Jarry. De adviescommissie bevestigt dat. ,,De wet stelt dat een slachtoffer dat zelf bijdraagt aan haar schade, haar recht op een uitkering geheel of gedeeltelijk kan verliezen.’’