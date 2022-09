Mislukte aanslag op vicepresident verdeelt Argentinië: ‘Dit verhaal klopt voor geen meter’

Tussen de tientallen camera's en rijen politie proberen de bewoners van de wijk Recoleta vrijdagochtend hun dagelijkse routine op te pakken. Het is een van de betere buurten van de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires. Over het algemeen wonen hier weinig aanhangers van Cristina Kirchner, die beschuldigd wordt van corruptie waarvoor haar een gevangenisstraf van twaalf jaar en een verbod op het openbaar ambt boven het hoofd hangt. Het gaat om de vermeende frauduleuze toekenning van tientallen openbare aanbestedingen in de periode tussen 2007 en 2015 toen zij president was van Argentinië.