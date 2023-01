Miss België-finaliste Cheany ondergaat borstverkleining vlak voor verkiezing: ‘Ik was die stempel van fake kotsbeu’

Met trots toont ze haar nieuwe boezem op foto. ,,Maar”, zegt Cheany er meteen bij - herstellend vanuit haar huis. ,,Nu zijn mijn borsten nog hard gezwollen van de operatie die dinsdag plaatsvond. Ik neem zware pijnmedicatie.” Pas over twee weken komt het echte resultaat naar boven: een C-cup. ,,Als ik kon kiezen, was het mijn natuurlijke maat geworden, een kleine B-cup. Maar dat was bijna niet mogelijk omdat ik van een F-cup kom en het overtollige vel te veel zou worden waardoor ik dan ook nog een borstlifting zou moeten ondergaan.”

,,Ik heb dus opnieuw gekozen voor borstimplantaten, maar wel de kleinste en ik voel me veel gelukkiger”, vertelt de Miss België-finaliste. ,,Alsof er een last van mijn schouders valt. Letterlijk ook, ik ben meteen twee kilo kwijt op de weegschaal. Grappig, maar voor het eerst kan ik weer mijn beide armen plat naast mijn lichaam houden. Hetzelfde als mijn navelpiercing zien. Mijn veel te dikke borsten zaten bij alles in de weg.”

Volledig scherm Miss België-finaliste Cheany Van der Jeugt herstelt van een borstverkleining. © RV

Zelfs bij de weg naar het kroontje. Bij de bekendmaking van de Miss België-finalistes twee maanden terug, werd Cheany per direct voer voor negativiteit. ‘Valse borsten, dus ook een valse vrouw’ luidde het verdict. ,,Zelfs nadat ik tijdens de finalistenreis uitgebreid mijn verhaal gedaan had. Ik vertelde open en eerlijk over mijn borstvergroting en mijn eenmalige lipfillers, over hoe plastische chirurgie vandaag binnen een verkiezing past. Maar zelfs dan bleef de kritiek komen”, zegt Cheany. ,,Er zijn nog andere finalistes die plastische chirurgie hebben laten doen, maar ik was het uithangbord ervan. Logisch, mijn borsten waren ook het eerste dat je zag wanneer ik ergens kwam.”

Quote Mijn deelname aan Miss België heeft daar nog een extra stimuleren­de rol in gespeeld. Je bent continu omringd door vrouwen van alle soorten lichamen. En zo ben ik gaan zien dat kleine borsten óók mooi zijn. Cheany Van der Jeugt

Cheany koos zélf voor die grote boezem, drie jaar geleden. Op dat moment een beslissing waar ze honderd procent achter stond, zo vertelt ze. ,,’Des te groter, des te beter’. Ik was niet gelukkig met mijn - in mijn ogen - kleine borsten. Gezondheidsproblemen had ik nog niet, dus waarom mijn borsten dan niet vergroten? Mijn mama raadde het mij af, maar niks hield me op dat moment tegen.” Hetzelfde met het plaatsen van lipfillers.

Hartproblemen en operaties

Tot Cheany een jaar geleden hartproblemen kreeg, intussen al drie operaties achter de rug heeft en met een hartmonitor door het leven gaat. ,,Pas dan begin je anders na te denken over je lichaam. ‘Zolang het maar gezond is’, redeneer ik nu”, zegt ze. ,,En mijn deelname aan Miss België heeft daar nog een extra stimulerende rol in gespeeld. Je bent continu omringd door vrouwen van alle soorten lichamen. En zo ben ik gaan zien dat kleine borsten óók mooi zijn. Ik ben mijn lichaam meer gaan accepteren, er meer van beginnen houden”, vertelt ze. ,,Ik ben blij dat mijn deelname voor zo’n kentering gezorgd heeft. Uiteindelijk is het ook gewoon gezonder voor mijn lichaam. Zware borsten zorgen voor meer gewicht waardoor je bijvoorbeeld sneller buiten adem geraakt bij het sporten en dat is niet goed voor het hart. Deze borstverkleining is gewoon voor alles goed, én hopelijk ook om van mijn stempel van fake af te geraken. Ik hoop alleszins meer naturel over te komen tijdens de verkiezing.”

Volledig scherm Cheany Van der Jeugt. © Joel Hoylaerts / Photonews

Maar eerst nog revalideren. ,,En de jurken voor de finale nog laten innemen. Alle kleedjes zijn bovenaan nu veel te groot", lacht ze. Alle hens aan dek in het naaiatelier dus, terwijl de repetities voor de finale volgende week al starten en Cheany momenteel nog platte rust moet nemen. ,,Gelukkig ken ik de choreografieën al, we hebben nog voor oudjaar al vijf keer gerepeteerd. Het is krap, maar haalbaar”, zegt ze.

,,Ja, het was misschien een risico om deze operatie zo last minute voor de verkiezing te laten doorgaan, maar ik ben momenteel heel blij dat ik dat risico genomen heb. Op 11 februari zal ik er stáán en ik zal me meer vrouw voelen dan ooit tevoren.”

Volledig scherm Zo zag Cheany Van der Jeugt er eind november in Egypte nog uit in badpak. © Joel Hoylaerts / Photonews