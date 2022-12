Misser: patiënten Brits ziekenhuis krijgen kanker-diagnose in plaats van kerstwens

Honderden patiënten van een Brits ziekenhuis ontvingen per ongeluk een afschuwelijk bericht, in plaats van een kerstwens: ze zouden uitgezaaide, agressieve longkanker hebben.

De verkeerde sms ging naar honderden patiënten van het Askern Medical Practice in Doncaster. Twintig minuten later ontvingen ze weer een berichtje van het ziekenhuis, met een tekst die een stuk geruststellender was. ‘Onze boodschap had moeten zijn: we wensen u een vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar’, stond in de tweede sms. Het ziekenhuis bood excuses aan voor de vergissing.

Lees ook Hilariteit in zwaar gesprek: baby van ernstig ziek stel laat wind en boer in nieuwsshow

In die twintig minuten was al de nodige paniek ontstaan. De telefoonlijnen van het ziekenhuis raakten overbelast, omdat veel patiënten naar de instelling belden. Daarnaast gingen sommige ontvangers van de sms naar het ziekenhuis toe, voor een gesprek met hun arts.

De twee sms-berichten zijn in bezit van verschillende Britse media. Tegen de BBC vertelt de zoon van één van de patiënten, Carl Chegwin: ,,Het eerste wat ik dacht was: is dit een zieke grap?’’

Een vrouwelijke patiënt die anoniem wil blijven vertelt dat ze ‘erg bezorgd’ was door het bericht. ,,Ik belde de dokters maar stond in de wacht, zoals gewoonlijk. Dus liep ik maar naar het ziekenhuis toe, dat is bij mij om de hoek. Er waren iets van zes mensen die allemaal in paniek rondliepen in het ziekenhuis, omdat ze hetzelfde berichtje hadden ontvangen.’’

Volledig scherm Verkeerd smsjes van een Brits ziekenhuis: patïënten kregen geen kerstwens, maar een vreselijke kankerdiagnose. © Facebook Askern Medical Practice

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: