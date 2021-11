Misverstand over konijn Alfredo mondt uit in knokpartij tussen KLM-personeel en passagier in Brazilië

Drankje doen in België? Dit zijn de nieuwe coronamaat­re­ge­len bij de zuiderbu­ren

,,Voorkomen en beschermen, niet opsluiten”, zei de Belgische premier Alexander De Croo woensdagavond, om aan te kondigen dat er voorlopig geen lockdown komt in België. In plaats daarvan zet de regering in op een ‘zeer brede mondkapjesplicht’ en een beleid gericht op ‘maximale voorzichtigheid’. Dat is woensdagmiddag opnieuw vastgesteld door het Overlegcomité van Belgische regeringen.

