‘Mitrailleurs dwingen bewoners om voor aansluiting bij Rusland te stemmen’

In vier Oekraïense regio's die (deels) onder Russische controle staan, kan vanaf vandaag worden gestemd over wel of geen toetreding tot Rusland. Het gaat om de zelfverklaarde volksrepublieken Donetsk en Loehansk die al sinds 2014 bestuurd worden door pro-Russische leiders, maar ook in de recent veroverde gebieden Cherson en Zaporizja kunnen inwoners tot 27 september stemmen of ze zich willen aansluiten bij de Russische Federatie.

De Oekraïense regering en haar westerse bondgenoten zien die volksraadplegingen als een schijnvertoning waarvan de uitslag al vaststaat. Dat ze zonder al te veel voorbereidingstijd worden gehouden, lijkt vooral een reactie te zijn op de Oekraïense opmars in het oosten van het land. Door de referenda kan Rusland zo’n 15 procent van het Oekraïense grondgebied formeel annexeren. In gebieden waar gestemd kan worden zijn veel inwoners gevlucht en wordt ook nog gevochten.

Op verschillende Telegramkanalen verschenen berichten van mensen die zeggen dat ze thuis bezoek krijgen van iemand van een stembureau die wordt geassisteerd door de politie. Inwoners lijken zo onder druk te worden gezet om het vakje met ‘ja’ (voor aansluiting bij Rusland) aan te kruisen. Ook zijn er foto's van stembureaus die gebruikmaken van doorzichtige stembussen, hierdoor is het mogelijk dat de autoriteiten kunnen zien wat iemand heeft gestemd.

Het Kremlin verspreidt ook honderdduizenden stembiljetten in Rusland voor mensen die uit de regio’s zijn gevlucht. Er kan ook elektronisch gestemd worden, wat in Rusland volgens kenners meestal gelijkstaat aan fraude. Sergej Haidai, de Oekraïense gouverneur van de bezette provincie Loehansk, wil iedereen straffen die meehelpt aan wat hij nepreferenda noemt. En Ivan Fedorov, de pro-Oekraïense burgemeester van Melitopol schrijft op Telegram: ,,In Melitopol dwingen mitrailleurs je om ‘juist’ te stemmen. Vanochtend gingen leden van de verkiezingscommissies samen met machinegeweren naar de huizen van de inwoners. Zij krijgen vervolgens te horen waar ze het vinkje op het stembiljet moeten zeggen.’’

De Krim

Het is niet de eerste keer dat dergelijke referenda worden gehouden. Dat gebeurde ook in aanloop naar de annexatie van schiereiland De Krim in 2014. Daar stemde volgens de officiële uitslag zo’n 97 procent van de kiezers voor aansluiting bij Rusland.

Inlijving van Oekraïense gebieden door Rusland kan leiden tot verdere escalatie van het conflict in het Oost-Europese land. ,,Als de territoriale integriteit van ons land wordt bedreigd, zullen we alle beschikbare middelen gebruiken om onze mensen te beschermen”, waarschuwde de Russische president Vladimir Poetin deze week. Zijn bondgenoot Dmitri Medvedev heeft gedreigd met de inzet van ‘alle wapens, inclusief strategische kernwapens’ om geannexeerd grondgebied te verdedigen.

Deze harde taal is vrijdag enigszins getemperd door de Russische viceminister van Buitenlandse Zaken Sergej Rjabkov. Volgens hem bedreigt Rusland niemand met kernwapens. Rjabkov zei ook dat een openlijke confrontatie met de Verenigde Staten en de Navo niet in het belang van Rusland is. Nagenoeg gelijktijdig zei de Russische ambassadeur in de VS, Anatoli Antonov, te hopen dat Moskou en Washington niet op het punt staan in de ‘afgrond van een nucleair conflict’ te vallen, aldus persbureau Ria Novosti.

Rusland viel Oekraïne in februari binnen en kreeg de afgelopen weken veel tegenslagen te verduren op het slagveld. Oekraïne lanceerde een tegenoffensief en veroverde veel gebieden die eerder in handen van de Russen waren gevallen. Rusland besloot deze week om nog eens 300.000 reservisten met militaire ervaring op te roepen.

Volledig scherm Ook in havenstad Marioepol kunnen de overgebleven inwoners stemmen, er zijn onder meer mobiele stembureaus ingericht. © AP

Twee dagen na de afgekondigde gedeeltelijke mobilisatie, is het nog steeds druk bij de grenzen met de buurlanden van Rusland. Bij de grenzen met Georgië en Mongolië staan lange rijen. Eerder meldde de Finse grenswacht al dat het aantal Russen aan de grens duidelijk is gestegen. Finland deelt een 1300 kilometer lange grens met de oosterburen en blijft voorlopig open voor Russen, al hebben die wel een visum nodig. Het land beraadt zich op strengere visaregels. De Baltische landen hebben de grenzen al vrijwel volledig dichtgegooid en willen geen Russische deserteurs opvangen.

Overdreven

Het Kremlin noemt de berichten over vluchtende landgenoten ‘overdreven’ en stelt dat er geen sprake is van een exodus bij de grenzen en op vliegvelden. Maar aan de Russische grens met Georgië meldt de BBC ‘kilometerslange’ files en urenlange wachttijden, veroorzaakt onder meer door mannen die het land ontvluchten. Georgië is een van de weinige buurlanden van Rusland waar Russen zonder visum binnen mogen.

Het Nederlandse kabinet laat via staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) weten Russische mannen die in Nederland aankloppen omdat ze niet in Oekraïne willen vechten, ‘zeker niet te willen terugsturen.’ ,,Want dan weten we in ieder geval dat ze daar vervolgd zullen worden.”

Van der Burg zegt dat mensen uit Rusland die zich hier melden sowieso niet direct worden teruggestuurd gezien de situatie in Oekraïne en deserteurs zeker niet. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft van dat laatste nog geen meldingen ontvangen, zegt de staatssecretaris. Eind juni besloot Van der Burg dat Russische dienstplichtigen die weigeren te vechten in Oekraïne of deserteren tot zeker eind 2022 mogen blijven.

Demonstratie in Den Haag

Free Russia NL, een gemeenschap van naar ons land uitgeweken Russisch-sprekenden, houdt zaterdag 24 september vanaf 14.00 uur een demonstratie bij de Russische ambassade in Den Haag tegen de afgekondigde mobilisatie en het houden van de referenda. Volgens Free Russia NL zijn er nog geen concrete aanwijzingen dat Russische mannen naar Nederland komen om mobilisatie te voorkomen.

Volledig scherm Een van de stembussen die voor het referendum wordt gebruikt. © ANP / EPA

Kijk hier onze video's over de oorlog in Oekraïne:

Praat mee, reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.