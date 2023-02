MMA-kampioen reed 36 uur om gezin in veiligheid te brengen, maar keerde terug naar het front: ‘Links en rechts zag je alleen lichamen’

Van de MMA naar het front en weer terug. Weltergewichtkampioen Yaroslav Amosov (29) vocht in de Russisch-Oekraïense oorlog om zijn Oekraïense geboortestad Irpin te bevrijden. Voor het eerst had hij een wapen in z’n handen, voor het eerst werd hij geconfronteerd met de dood. Zaterdag staat hij terug in de ring. Weer jagend op die riem - meer dan ooit voor het Oekraïense volk. Alleen weet hij niet hoe hard de verschrikkelijke taferelen er hebben ingehakt. Dit is zijn heftig verhaal.

Yaroslav Amosov (29) is geen kleintje in de vechtsport. Hij is het nummer vier van de Bellator, de op een na grootste MMA-organisatie ter wereld, na de UFC. In 26 gevechten verloor hij nog geen enkele keer. En hij is de huidige kampioen bij de weltergewichten. Maar wat de Oekraïner in de ring meemaakte, verbleekt met wat hij de afgelopen twaalf maanden doorstond.

Trip van 36 uur

Op de dag van de inval is Amosov in Irpin, een stad met toen 60.000 inwoners aan de rand van Kiev. Door enkele aanvallen worden honderden mensen gedood. Duizend anderen slaan op de vlucht. ,,In het begin ben je in shock”, doet hij zijn verhaal bij BBC Sport. ,,Je weet niet wat er aan de hand is. Ik begon meteen mijn familie in veiligheid te brengen. Ouders, kinderen, vrienden, zelfs onze honden. Het was vreselijk. We duwden iedereen in auto’s en reden wel 36 uur, ver weg van de frontlinie.” Na een lange tocht komen ze in rustiger gebied. Dan neemt Amosov een drastische keuze. Hij besluit terug te rijden naar Irpin om zíjn stad te verdedigen. Niet wetende of hij zijn familie nog zal terugzien.

Amosov wordt, net als veel van zijn landgenoten tussen de 18 en 60, gemobiliseerd door president Zelensky. Zonder enige militaire ervaring. ,,De oorlog was mijn training. Ik leerde het allemaal in de loopgraven. Al heel m'n leven was ik bang om een wapen aan te raken. De vraag van vrienden om naar een schietbaan te gaan wuifde ik steeds weg.” Maar plots is het dus menens, op leven en dood. ,,Ik moest continu aan de mensen rondom mij vragen of ik het ding wel goed vasthad. Continu vroeg ik me af of ik op de juiste manier vuurde.” Eén van Amosovs taken is om de overgebleven inwoners veilig te houden, te verzorgen en te helpen waar dat kan.

Street of death

Na anderhalve maand krijgt Amosov een militair uniform. Het helpt enorm. De Oekraïense troepen slagen erin de Russen te verdrijven uit Irpin. ,,We wilden meteen het naburig dorpje verwittigen dat we de Russen hadden verjaagd. Maar wat we daar aantroffen, was de street of death. Links en rechts zag je alleen lichamen. Van kinderen, oma’s, koppels. Ze lagen er al weken. Te rotten. De Russische soldaten lieten hun nabestaanden niet toe om hen van straat te halen en op een waardige manier te begraven. Wat voor een persoon ben je dan? En wat voor een soldaat ben je dan om dit soort bevelen op te volgen? Wij hebben nog een deel van de slachtoffers begraven. Zonder te weten wie ze zijn. We plaatsten op een bordje aan het graf een willekeurige naam en datum, in de hoop dat iemand hem of haar later zou kunnen identificeren. Het was gewoon één absolute puinhoop.”

Omdat Irpin weer in Oekraïense handen is, begint Amosov mondjesmaat opnieuw aan de MMA te denken. Eerst met sporadische trainingssessies, nadien trekt hij naar Duitsland om zich bij een MMA-school te voegen. Daar wordt z’n terugkeer bevestigd: Amosov vecht op 25 februari in Dublin tegen interim-kampioen Logan Storley.

Terug naar Oekraïne

Zelf dacht hij nooit meer in een achthoek te stappen, maar de sport louter als hobby verder te zetten. Het was zijn familie die hem overtuigde om een vervolg te breien aan zijn bijzonder succesvolle carrière. De vraag is of dat Amosov gaat lukken, zo zegt hij zelf. In de oorlog liep hij gigantische, emotionele littekens op. ,,Als een vliegtuig overvliegt bijvoorbeeld. Dan krijg ik een misselijk gevoel. Alsof er iets aankomt. Alsof we weer gebombardeerd worden. Maar het is in Duitsland ook moeilijk om geen leger op straat te zien. Of me plots niet te moeten houden aan een avondklok. En het belangrijkste: ik heb geleerd wat belangrijk is in het leven en wat niet. Eerlijk: ik weet niet in welke mate de oorlog een invloed heeft. Rust heb ik nog niet gevonden. Maar elke keer ik het lastig krijg tijdens een training, denk ik aan mijn vrienden en familie die nu in Oekraïne zijn. Ik móet winnen voor het land waar ik van hou.” Voor die vele landgenoten die wel nog aan vechten en strijden zijn tegen de indringer.

Flashback naar eind maart, de dag nadat Amosov en co. erin slagen Irpin te bevrijden. Hij loopt meteen naar zijn verwoeste woning. Tussen het puin is hij duidelijk naar iets op zoek. Namelijk: de titelriem van de weltergewichten die hij op 11 juni 2021 veroverde. En hij vindt die ook, in een plastic zak en verwikkeld in een handdoek. De belt heeft het overleefd. Knap, want verder is er alleen puin. ,,Met dank aan mijn moeder”, aldus Amosov. ,,Ze hoorde de Russen binnenvallen en verstopte nog snel de riem. Het is erg symbolisch dat net de belt alles heeft overleefd. Het is tijd om weer die titel te pakken. Maar na het gevecht keer ik terug naar Oekraïne.”

