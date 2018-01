Modderstroom na bosbrand Californië: acht doden

Tsuna­mi­waar­schu­wing na zware aardbeving bij Honduras

4:48 De Caribische Zee is in de nacht van dinsdag op woensdag getroffen door een aardbeving met de kracht van 7,6 op de schaal van Richter. Er wordt gewaarschuwd voor mogelijke tsunamigolven. Het epicentrum van de beving lag in de zee ten noorden van Honduras.