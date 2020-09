Model beschuldigt Trump van aanranding: ‘Hij stak zijn tong in mijn mond, zijn handen voelden als tentakels’

Update Brand bij vluchtelin­gen­kamp op Samos ‘gedeelte­lijk onder controle’, zeven verdachten vast

15 september Op het Griekse eiland Samos is brand uitgebroken in de buurt van het vluchtelingenkamp Kyt bij de stad Vathy. Volgens de burgemeester wordt de brand in de buurt van het registratiecentrum en bestrijden brandweer en vrijwilligers het vuur. Volgens Griekse media zijn er zeven buitenlanders gearresteerd op verdenking van brandstichting.