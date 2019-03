Model dat getuigde over bunga-bungafeestjes sterft verdachte dood

Justitie in Italië onderzoekt de dood van een Marokkaans model dat een belangrijke getuige was in de zaak tegen ex-premier Silvio Berlusconi en zijn ‘bunga-bungafeestjes’. De vrouw zou vergiftigd zijn. Ze was bezig met een boek over haar ervaringen.

Imane Fadil (34) overleed op 1 maart in een ziekenhuis in Milaan. Daar was ze eind januari opgenomen met heftige buikpijn en vergiftigingsverschijnselen, aldus officier van Justitie Francesco Greco. ,,Er staan rare dingen in haar medisch dossier”, zegt hij. ,,Ze kunnen haar dood niet verklaren.” Volgens Italiaanse media zijn er radioactieve stoffen in haar lichaam aangetroffen. Andere berichten melden dat ze vlak voor haar dood tegen familie zou hebben gezegd dat ze bang was voor vergiftiging.

Bunga-bunga

Het Marokkaanse model had in 2012 getuigd tegen Silvio Berlusconi. Hij stond voor de rechter, omdat hij op zogenaamde bunga-bunga-feestjes bij hem thuis tegen betaling seks zou hebben gehad met Karima El-Mahroug, alias Ruby, een 17-jarige Marokkaanse. Deze zaak kwam aan het licht toen Ruby was opgepakt voor diefstal, en het betreffende politiebureau een telefoontje kreeg van Berlusconi (toen nog premier) met het verzoek haar onmiddellijk vrij te laten.

Imane Fadil was ook regelmatig te gast bij de premier en deed voor de rechter een boekje open over de feestjes. Zo zouden er striptease- en paaldansacts worden opgevoerd door vrouwen die verkleed waren als non. Ook zou Berlusconi een vrouw hebben gevraagd te strippen met een masker van de Braziliaanse voetballer Ronaldinho. Die speelde toen bij AC Milan, eigendom van Berlusconi. De Italiaanse politicus/zakenman (inmiddels 82) heeft altijd ontkend te hebben betaald voor de seks. Zijn verweer: dat zou alleen maar het plezier van de verovering wegnemen.

Volledig scherm Silvio Berlusconi: ,,Ik ken deze mevrouw niet.” © REUTERS

Toch werd Berlusconi in eerste instantie veroordeeld: voor het betalen voor seks met een minderjarige en het betalen van zwijggeld aan getuigen, onder wie Fadil. De hoogste Italiaanse sprak hem later vrij. De vrouw zei in 2012 al dat ze vreesde voor haar veiligheid. Berlusconi zei in een reactie op haar overlijden dat hij haar nooit heeft gekend. ,,Het is altijd jammer als een jong iemand sterft. Maar de uitspraken die ik van haar gelezen heb, kwamen me altijd verzonnen en absurd voor.”

Schadevergoeding