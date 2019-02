Modeontwerper Karl Lagerfeld (85) overleden

Volledig scherm © AP De excentrieke modefanaat miste vorige maand twee belangrijke modeshows van Chanel in Parijs, maar het modebedrijf zei toen alleen dat hij zich moe voelde. Het was de eerste keer dat de bejaarde ontwerper een show miste.



Lagerfeld werd geboren in Hamburg en vestigde zich begin jaren 50 in Parijs. Daar groeide hij uit tot een van de belangrijkste naoorlogse couturiers. De Duitser werkte behalve voor zijn eigen merk ook voor Chanel en Fendi. Tijdens zijn carrière had hij diverse muzes, zoals het voormalig Duitse topmodel Claudia Schiffer.



Lagerfeld liet haar, zonder enige ervaring, meelopen in een van zijn shows. Voor Schiffer betekende dat haar doorbraak. Zij sloot in haar modellencarrière tientallen shows van Chanel af. Ook Twilight-actrice Kristen Stewart was een van Lagerfelds muzes en was onder meer te zien in een korte Chanel-film, die door hemzelf werd geregisseerd.

Adele

De Duitser stond erom bekend zijn mening niet onder stoelen of banken te steken. Zo deed hij in 2017 een aantal pittige uitspraken over het vluchtelingenbeleid van de Duitse regering. Vorig jaar haalde hij het nieuws, omdat hij helemaal klaar was met de #metoo-beweging.



,,Je kunt als designer bijna niets meer doen zonder een klacht aan je broek te krijgen’’, vond hij. ,,Als je niet wilt dat er aan je slipje wordt getrokken, moet je geen model worden!’’ Ook kwam hij in opspraak toen hij de Britse zangers Adele 'een beetje dik’ noemde.



Lagerfeld ontving verschillende prestigieuze prijzen. Zo kreeg hij in 2016 de Outstanding Achievement Award tijdens de British Fashion Awards en in 2017 (na afloop van de Chanel-modeshow) de La Médaille Grand Vermeil de la Ville de Paris, de belangrijkste ereprijs voor Parijzenaren.

Geen houdbaarheidsdatum

Bekenden uit de modewereld rouwen om Lagerfelds heengaan via sociale media. Zo laat Victoria Beckham weten dat de Duitser een genie was en zegt model Sylvie Meis ‘erg verdrietig’ te zijn. Ontwerper Addy van den Krommenacker (68) is geschrokken door het nieuws. ,,Karl was een icoon. Ik ken hem al sinds ik in de mode zit en heb een enorme bewondering voor de ontwerpen die hij maakte’’, laat hij deze site weten. Lagerfeld was volgens Van den Krommenacker zo bijzonder omdat voor hem leeftijd geen issue was. ,,Hij kende geen houdbaarheidsdatum en ontwierp voor jong en oud. Die gave had hij, om werkelijk elke leeftijd aan te spreken. Dat maakt hem een grootheid in de mode.’’

Van den Krommenacker wisselde nooit een woord met Lagerfeld, maar herinnert zich wel hoe hij met hem in één ruimte was. ,,Dat was in de jaren 80 toen ik een aantal collecties van hem had ingekocht. Ik weet nog hoe starstruck ik was en niet op hem durfde af te stappen. In die tijd nam je ook nog geen selfies.’’ Dat Lagerfeld met name de laatste jaren grillig uit de hoek kon komen, verbaast de ontwerper niet. ,,Ik kan me dat voorstellen. Je staat als designer constant onder druk, zeker als je collecties voor Chanel maakt. Bovendien word je scherper als je ouder wordt. Dan kunnen de uitspraken die je doet je niet zo veel meer schelen.’’

