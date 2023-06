Moeder Colombiaanse kinderen leefde na crash nog vier dagen: ‘Voor ze stierf, zei ze dat ze moesten gaan’

Met videoEen dag na de wonderbaarlijke redding van vier inheemse kinderen die veertig dagen in de Colombiaanse jungle overleefden, komen steeds meer details naar buiten. Hun moeder leefde na de vliegtuigcrash nog vier dagen. Vlak voor ze overleed, stuurde ze haar kinderen weg in de hoop dat ze herenigd zouden worden met hun vader. Ze wisten zichzelf dankzij cassave, zaden, vruchten en geluk in leven te houden.

Ongelofelijk maar waar: na veertig dagen zoeken werden vrijdag Lesly Mucutuy (13), haar broertjes Soleiny (9) en Tien Noriel (5) en zusje Cristin (1), die vermist waren na een vliegtuigcrash, gevonden in de Colombiaanse jungle. De kinderen liggen in een militair ziekenhuis, waar ze minimaal twee weken zullen blijven. Ondanks uitdroging en insectenbeten gaat het goed met ze, vertellen familieleden aan verschillende media.

Lees ook Humberto kan het nog steeds niet geloven: de kinderen naar wie hij een maand zocht zijn terecht

Dankzij cassavemeel en kennis van vruchten uit het regenwoud wist het viertal zichzelf in leven te houden. Dat vertelde de opa van de kinderen, Fidencio Valencia, aan verschillende journalisten bij het ziekenhuis waar de kinderen momenteel verblijven. Naar verwachting blijven de kinderen daar minimaal twee weken.

,,Nadat het vliegtuig neerstortte, haalden ze fariña (cassavemeel, red.) uit het wrak. Daarmee overleefden ze het’’, aldus Valencia. ,,Nadat de fariña op was, begonnen ze met het eten van zaden.’’ Ook aten de kinderen vruchten. Daarmee had het viertal geluk: het was namelijk oogsttijd, zei Astrid Cáceres, hoofd van het Colombiaanse Instituut voor Gezinswelzijn.

Niet direct overleden

De moeder van de kinderen was na de crash niet direct overleden. Ze heeft nog vier dagen geleefd. Dat heeft Lesly gezegd, vertelt Manuel Ranoque, vader van de kinderen. ,,Voor ze stierf, zei hun moeder dat ze moesten vertrekken. ‘Misschien zien jullie je vader’, zei ze.’’

Volledig scherm © AFP

Hoewel de kinderen uitgedroogd zijn en onder de insectenbeten zitten, gaat het goed met ze, vertelde een tante van het viertal op een Colombiaans radiostation. Ze voegde daaraan toe dat de kinderen geestelijke gezondheidszorg krijgen.

Leiderschap

De kinderen zijn nog wel erg verzwakt, zegt opa Fidencio. Ze praten en spelen een beetje. Zaterdag kregen ze bezoek van president Gustavo Petro en defensieminister Ivan Velasquez. Die prezen nogmaals de heldenrol van de oudste van vier kinderen, Lesly, die haar broertjes en zusje op sleeptouw heeft genomen. ,,Dankzij haar leiderschap konden de andere drie overleven, met haar zorg en kennis van de jungle‘’, zegt Velasquez. ,,Over het algemeen verkeren de kinderen in een acceptabele toestand. Volgens de medische rapporten zijn ze buiten gevaar.’’

De zoektocht in het gebied waar de kinderen zijn aangetroffen gaat ondertussen door. Bij de speurtocht naar de kinderen is een speurhond verdwenen die een belangrijke rol bij de vondst van de kinderen speelde. Colombiaanse media hebben de Belgische herder Wilson tot een soort nationale held verklaard. De commandant van de militaire eenheid waar Wilson onder viel, heeft de Colombianen gerustgesteld en gezegd dat de eenheid in de jungle naar Wilson zoekt en dat blijft doen tot de hond terecht is.

Volledig scherm President Petro (midden) bezoekt de kinderen in het ziekenhuis © ANP / EPA

Vliegtuigcrash

Lesly, Soleiny, Tien en Cristin behoren tot de inheemse Huitoto-gemeenschap. Ze vertrokken met hun moeder op 1 mei met een Cessna vanuit het dorp Araracuara in het Amazonegebied. Aan boord waren nog een passagier en de piloot. Het vliegtuigje was op weg naar San José del Guaviare, toen het onderweg motorproblemen kreeg en neerstortte. De volwassenen kwamen om het leven.

Toen de hulpdiensten de moeilijk toegankelijke plaats van de crash twee weken later konden bereiken, troffen ze de lichamen aan van de volwassenen. Naar de vier kinderen werd vervolgens een massale zoekactie onder de naam Operatie Hoop gestart.

Sindsdien werden verschillende aanwijzingen gevonden dat de vier nog in leven zouden kunnen zijn, zoals voetafdrukken, kledingstukken, half opgegeten fruit, een schaartje, babyflesje, luier, handdoek en een schuilplaats gemaakt van takken. Ook werden een flessendop en een paar schoenen van vermoedelijk de 4-jarige Tien gevonden.

De zoektocht werd bemoeilijkt door mist en de dichte bebossing. Reddingswerkers lieten door luidsprekers een ingesproken boodschap van hun oma horen, die haar kleinkinderen in de inheemse taal opriep op één plek te blijven.

Volledig scherm © Videostill

Verzwakt

Reddingsteams passeerden een paar keer de plek waar de kinderen uiteindelijk werden gevonden. Die teams zagen in eerste instantie de kinderen over het hoofd omdat ze erg zwak waren. ,,En hun kracht was alleen genoeg om te ademen of een kleine vrucht te pakken om zichzelf te voeden of een druppel water in de jungle te drinken.”

De kinderen werden na een zoektocht van ruim een maand in de jungle in het zuidoosten van Colombia gevonden door militairen, brandweerlieden en medewerkers van de civiele luchtvaart.