Moeder denkt dat baby slaapt in draagdoek, maar kindje blijkt overleden door verstikking

Wat voor Tattika Dunn een roze wolk moest zijn, eindigde in een nachtmerrie. De jonge moeder uit New South Wales, Australië, dacht dat haar zoontje Harvey rustig lag te slapen in een draagzak, maar in werkelijkheid was het jongetje overleden. De Australische Gezondheidsdienst heeft nu een advies gepubliceerd over hoe je een baby correct moet dragen in een draagdoek.

Het drie weken oude jongetje is overleden door verstikking in een stoffen draagdoek die door zijn moeder werd gedragen. Dat heeft de lijkschouwer meegedeeld na een autopsie. ,,Door de positie van zijn nek - met de kin op de borst - werden de luchtwegen geblokkeerd, waardoor het kindje moeilijk adem kon halen. Uiteindelijk is Harvey gestikt”, aldus de lijkschouwer.

Op het moment van de feiten - in 2019 - was Tattika met haar zoontje in een gezondheidscentrum. Het personeel probeerde de baby nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Zowel het personeel van het gezondheidscentrum als de fabrikant van de draagdoek werd niet verantwoordelijk geacht voor de dood van Harvey. De producent had op het etiket van de draagdoek gewaarschuwd voor verstikkingsgevaar. ,,Het kind moet rechtop gedragen worden. Het hoofdje moet goed ondersteund worden”, zo stond op het etiket te lezen.

Volledig scherm Baby Harvey. © GoFundMe

De Australische Gezondheidsdienst heeft na het tragische overlijden van Harvey een advies over draagdoeken gepubliceerd. Een hulpmiddeltje is het acroniem ‘TICKS’ (Tight, In view, Close, Keep chin off chest en Supported.’) Met andere woorden, de draagdoek mag niet te los zitten. Je moet je kindje in het oog kunnen houden en dicht bij jou dragen. De kin mag niet op de borst leunen en tot slot moet het kindje goed ondersteund worden in een natuurlijke positie.

Voor Tattika voelt de dood van haar zoontje “alsof haar hart in miljoenen stukjes is gescheurd”, zo schrijft ze in een bericht op Facebook. Tattika en haar partner Bill McGlinn hebben nog een tweeling: Seth en Bailey.