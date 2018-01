Moeder horrorfamilie grijnst bij aanhoren contactverbod kinderen

Het koppel kwam in boeien de rechtszaal binnen en pleitte onschuldig aan alle aanklachten die hen ten laste werden gelegd. De Turpins werden op 14 januari gearresteerd nadat hun 17-jarige dochter uit hun woning was ontsnapt en de politie had verteld dat haar broers en zussen gevangen werden gehouden. Toen de politie arriveerde, ontdekte ze dat de 13 kinderen – tussen 2 en 29 jaar – in onmenselijke omstandigheden werden vastgehouden, vermoedelijk al jaren.

Volledig scherm © REUTERS

Mentale problemen

Volgens de openbare aanklager mishandelde het koppel hun kinderen en hongerde ze hen ook uit. Tot op het punt dat hun groei werd gehinderd en ze zelfs mentale problemen kregen. Volgens de openbare aanklager van Riverside County in Californië mochten de kinderen maar één keer per jaar douchen en werden ze soms voor weken of maanden aan een stuk vastgeketend als straf. Hun enige vrijheid was het bijhouden van een dagboek. De politie vond er honderden in het horrorhuis.

De beslissing van rechter Emma Smith om de Turpins een contactverbod op te leggen, komt wel vaker voor in zaken waar dader en slachtoffer elkaar kennen. De Turpins moeten 100 yards (ongeveer 90 meter) bij hun kinderen vandaan blijven – tenzij ze in de rechtszaal zijn – en mogen ook geen wapens kopen of bezitten. Het contactverbod is al zeker geldig tot januari 2021. ,,Je mag de kinderen alleen spreken via hun advocaat”, klonk het in de verordening.

Volledig scherm © REUTERS

Media-aandacht

Intussen voert de verdediging van verdachten aan dat de extreme media-aandacht voor de zaak de plaatselijke jury kan beïnvloeden. Advocaat David Macher wil daarom dat het proces ergens anders wordt gevoerd. ,,Ze komen voortdurend in beeld en dat kan de jury vooringenomen maken.”

Media-aandacht is een bezorgdheid die wel vaker terugkomt in geruchtmakende zaken, maar rechtbanken schermen de jury meestal op twee manieren af. Wie te veel van de zaak af weet tijdens de selectie van de jury gaat eruit. En als het toch niet mogelijk is om de jury voldoende af te schermen, wordt de zaak soms overgeplaatst naar een andere county.

Macher vroeg ook om camera’s uit de rechtszaal te bannen, maar daar ging de rechter niet in mee. De Turpins blijven voorlopig in de cel, waar ze afgeschermd worden van de andere gevangenen. Er is een borg bepaald van 12 miljoen dollar per persoon. Het koppel riskeert een levenslange gevangenisstraf.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © PN

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © PN