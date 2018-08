Moeder Ivana: Johnsons verantwoordelijk voor dood van mijn dochter

Karin Smit, Ivana's moeder, heeft vanochtend in een emotionele getuigenis voor de rechtbank in Maleisië het Amerikaanse echtpaar Alex en Luna Johnson volledig verantwoordelijk gehouden voor de dood van haar dochter.

Moeder Karin kreeg het een paar keer te kwaad toen ze vertelde over haar dochter. ,,Karin zei: Wat er ook gebeurd is, de Johnsons zijn er verantwoordelijk voor.''

De speciale Coroner's Court in Kuala Lumpur probeert te achterhalen of er strafbare feiten zijn gepleegd bij de dood van het Nederlandse fotomodel of dat het een noodlottig ongeluk was. Er zijn tal van aanwijzingen gevonden dat er mogelijk meer aan de hand is. Zo maakte de schoonmaakster het appartement schoon voordat de technische recherche sporenonderzoek kon doen. Ook verklaarde een restauranthouder onder het appartementecomplex dat hij tussen 13 en 14 uur een enorme knal hoorde. Ivana was op dat tijdstip al uren dood.

Volledig scherm Ivana Smit op de avond dat ze met de Johnsons op stap was. © Privé Ivana Smit (18) belandde in de vroege ochtend van 7 december vorig jaar na een wilde avond uit in het appartement van Alex (45) en Luna (32) Johnson. Volgens de Johnsons hadden ze daar seks met elkaar. Ivana werd 's middags naakt aangetroffen op een 42 meter lager gelegen balkon. In haar bloed werd een grote hoeveelheid drugs aangetroffen. Het Amerikaanse echtpaar verklaarde dat ze niets hadden gemerkt van de val van grote hoogte omdat ze lagen te slapen. De familie Smit heeft nooit geloofd in een ongeluk.

Ivana's moeder getuigde dat het uitgesloten is dat haar dochter zelfmoord heeft gepleegd. Moeder en dochter hadden een goede band. Dagelijks hadden ze contact via FaceTime, behalve op die bewuste 7de december.

Ambassadeur

Karin Smit kreeg morele steun van Karin Mössenlechner, de Nederlandse ambassadeur in Maleisië. Zij en haar plaatsvervanger hebben inmiddels vier zittingen bijgewoond. ,,Het zijn zware momenten voor de familie van Ivana, wij zijn hier om hen zo veel mogelijk te ondersteunen. Zoals de ambassade ook in de moeilijke eerste periode na de dood van Ivana heeft geprobeerd de familie bij te staan. We hebben alle zorgen en vragen van de familie overgebracht aan de Maleisische autoriteiten en hebben steeds aangedrongen op een zorgvuldig onderzoek. We zijn blij met het Coroner’s Court waarin ook de familie en getuigen namens de familie de gelegenheid krijgen hun verhaal te doen en vragen te stellen. Het is belangrijk dat dit plaatsvindt. We zullen vanuit de ambassade de zaak verder blijven monitoren.”

Vriendin

Vanochtend stond ook Ivana's vriendin Ice in het getuigenbankje. Zij ontkrachtte de getuigenis van Adam White, een vriend van Ivana en de Johnsons, dat Ivana via Tinder veel wisselende contacten had. White's verklaring werd vorige week al compleet afgebrand door de advocaat van de familie.

Morgen getuigt de Nederlandse patholoog Frank van de Goot. Hij onderzocht Ivana's lichaam bij terugkeer in Nederland. De rechtbank had morgen klaar willen zijn met de zaak, maar door de tientallen getuigen loopt de zaak uit. Waarschijnlijk is pas 29 augustus de laatste zittingsdag.