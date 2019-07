Moeder klaagt ziekenhuis aan: Gehandicapt dochtertje had niet geboren mogen worden

Lindsey Shaw (32), een Britse moeder, heeft een ziekenhuis in de plaats Middlesbrough aangeklaagd, omdat ze vindt dat haar inmiddels 4-jarige dochtertje Emily nooit geboren had mogen worden. Het kindje zag in oktober 2014 het levenslicht en bleek een ernstige aangeboren afwijking te hebben. Volgens de vrouw zijn echo's die in de eerste maanden van de zwangerschap gemaakt zijn, verkeerd geïnterpreteerd.

,,De artsen hadden moeten zien dat een stukje hersenen bij Emily ontbreekt”, vertelde de advocaat van Shaw gisteren aan de rechter. ,,Als de moeder had geweten dat ze een zwaar gehandicapt kindje zou krijgen, had ze de nog prille zwangerschap zeker laten afbreken.” De moeder noemt de misser van het ziekenhuis een medische blunder en eist een forse schadevergoeding omdat zij en haar man buitensporig veel kosten moeten maken voor de zorg van haar dochtertje. Verder is hun leven sinds de komt van Emily in een klap veranderd. Het ziekenhuis is zich vooralsnog van geen kwaad bewust. Op de echo's, gemaakt in de 21e week van de zwangerschap, zou niets opvallends te zien zijn geweest.

Lees ook PREMIUM Zij houden zielsveel van hun gehandicapte broer of zus Lees meer

Nadat Emily was geboren, hadden haar ouders aanvankelijk niet in de gaten dat ze ernstig gehandicapt is. Maar in de eerste maanden kreeg ze epileptische aanvallen waarna de diagnose Aicardi syndroom werd gesteld. Het gaat om een zeldzame, genetische aandoening die bij minder dan een op de 2000 geboorten en vooral bij meisjes voorkomt. Kinderen met het syndroom hebben een geestelijke ontwikkelingsachterstand, long- en oogproblemen, kunnen niet zelfstandig eten, niet staan of lopen en hebben een verhoogde kans op tumoren. De dochter van Shaw en haar echtgenoot zit de rest van haar leven in een rolstoel en zal afhankelijk blijven van medische zorg.

Genoegdoening

De moeder zegt zielsveel van Emily te houden, maar eist toch op de een of andere manier genoegdoening: financieel of op een andere manier, zoals bijvoorbeeld extra zorg. ,,Het klinkt hard, maar ik had haar liever niet willen hebben. Niet alleen voor mezelf maar ook voor Emily”, benadrukt ze. ,,We proberen haar, zo goed en kwaad als het gaat, zo gezond en vrolijk mogelijk te houden.” Shaw, die nog een gezond dochtertje van 9 jaar heeft, was gisteren niet aanwezig in de rechtbank, omdat ze voor haar kind moest zorgen.

Volgens haar advocaat had de arts die de echo destijds interpreteerde moeten zien dat er een cruciaal, met vocht gevuld gebiedje in de hersenen van het meisje ontbrak. ,,Als de medicus dat had gezien, hadden alle alarmbellen af moeten gaan en waren er ongetwijfeld aanvullende scans gemaakt. Dat is allemaal niet gebeurd. Mevrouw Shaw dacht een kerngezond kindje te krijgen. De werkelijkheid is helaas anders gebleken.”

De zaak werd gisteren door de betrokken partijen alleen toegelicht. De advocaat van de vrouw las namens haar een korte verklaring voor. ,,Als ik in een vroeg stadium had geweten wat mijn kindje onder de leden heeft, had ik het moeilijkste besluit van mijn leven moeten nemen: een abortus.” De inhoudelijk behandeling volgt op een later moment. Een datum daarvoor is volgens Britse media nog niet geprikt.