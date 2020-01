Moeder opgepakt voor familiedrama Dublin, vader in één klap al zijn kinderen kwijt

De lichamen van Conor (9), Darragh (7) en Carla McGinley (3) werden vrijdagavond in hun ouderlijk huis gevonden door hun eigen vader. Verdachte Deirdre Morley, kinderverpleegster en moeder van het gezin, blijft lopende het onderzoek vastzitten op verdenking van moord. Haar motieven zijn onbekend.



Rondom de woning van het gezin ligt inmiddels een heuse bloemenzee. Honderden mensen kwamen gisteravond voor een avondwake bij elkaar om de jonge kinderen te herdenken. Vader Andrew was hierbij aanwezig en bedankte iedereen in Newcastle ‘voor hun liefde, medeleven, steun en vriendschap’.



,,Er zijn geen woorden’’, laat de vader in een statement, uitgebracht door de Ierse politie, weten. ,,Er is alleen verwoesting, verdriet en angst. Elke ademhaling is een strijd. De toekomst is nu onze vijand geworden, maar we zullen elke dag vechten om de herinnering aan Conor, Darragh en Carla levend te houden. Ze hadden een prachtige toekomst voor zich, met familie en vrienden die van hen hielden.”



De gebroken vader richt zich ten slotte tot alle ouders in Newcastle: ,,Knuffel je kinderen wanneer je de kans krijgt, vertel ze hoeveel je van ze houdt, zo vaak als je kunt. Spendeer elke vrije minuut met hen, door samen te lezen en te spelen. Geniet van hun pracht.”