Moeder Osama bin Laden praat voor het eerst over zoon: 'Hij was een lieve man'

De andere zoon van Ghanem zegt dat zijn moeder geen betrouwbare getuige is als het gaat om hoe en wie Bin Laden was. ,,Het is inmiddels zeventien jaar geleden (de aanslagen op de Twin Towers op 11 september 2001, red.) en ze blijft in de ontkenningsfase over Osama”, zegt hij. ,,Ze houdt zo veel van hem dat ze weigert om ook maar enige schuld bij hem te leggen. In plaats daarvan beschuldigt ze iedereen rond hem. Ze kent hem alleen als brave jongen, een kant van hem die ook wij zagen. Ze kende hem nooit als jihadist.”



Toen de familie het nieuws van de aanslagen in New York en Washington vernam, was ze in shock. ,,Het gaf een vreemd gevoel”, aldus Ahmad. ,,We wisten meteen dat Osama erachter zat, binnen 48 uur. We schaamden ons allemaal diep. We wisten ook dat wij de vreselijke gevolgen zouden dragen. We werden allemaal ondervraagd door de politie en mochten het land niet meer uit. Inmiddels mogen we ons weer relatief vrij bewegen."



Ook de directe familie van Bin Laden mocht terugkeren naar Saoedi-Arabië. Zeker twee van zijn vrouwen en hun kinderen leven nu in Jeddah, maar ze mogen de stad niet verlaten. ,,Ik spreek bijna elke week met zijn harem, ze wonen hier vlakbij”, vertelt Ghanem. Osama bin Laden zelf werd in 2011 gedood in Pakistan.