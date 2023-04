Moeder sluit haar ‘mirakelbaby’, die 128 uur onder het puin overleefde, 54 dagen na aardbeving weer in de armen

advocaat reageert Dochter van 'geïsoleerd gezin' wilde bij oom gaan wonen: 'Niet ontsnapt, alleen een ruzie’

Een Nederlandse vader en Spaanse moeder zijn begin vorige maand in Spanje aangehouden omdat ze jarenlang hun inmiddels volwassen kinderen zouden hebben afgeschermd van de buitenwereld. Ze hadden geen identiteitspapieren en gingen niet naar school. Inmiddels is het gezin weer herenigd. Volgens hun advocaat gaat het om een misverstand. Het gezin leefde uit voorzorg in isolement omdat de moeder overgevoelig zou zijn voor straling, zegt de advocaat in een schriftelijke verklaring tegen deze site.