Moeder stopt na 9 jaar met borstvoeding dochter

Een Britse moeder heeft na 9 jaar de borstvoeding van haar dochter stopgezet. Sharon Spink (50) deed dat op verzoek van haar dochter Charlotte, die er na al die jaren wel eens mee wilde stoppen. Als het aan de moeder zelf had gelegen, had ze de voeding nog even voortgezet, verklaarde ze in Britse media.

Spink is een voorstander van ‘attachment parenting’ waarbij de moeder zolang als gewenst borstvoeding geeft, ook al is het kind al een kleuter of zelfs nog ouder. De moeder van vier kinderen werd al vaker in de Britse pers opgevoerd met haar onalledaagse aanpak. Sommige critici spraken van kindermishandeling. Een enkeling sprak zelfs van pedofilie.

De Britse trekt zich niets aan van de kritiek. Ze gaat er juist prat op dat het langdurige zogen haar dochter een betere gezondheid heeft opgeleverd. Tussen hen is bovendien een innige band ontstaan, zo zegt ze tegen The Sun. Ze was vastbesloten om haar jongste dochter zo lang mogelijk borstvoeding te geven, zeker omdat dit niet lukte bij haar drie oudere kinderen.

Na haar vijfde alleen nog thuis

Spink was van plan om de borstvoeding na de tiende verjaardag van Charlotte stop te zetten, in april 2019. Maar die gaf haar moeder twee maanden geleden te kennen er nu al mee te willen stoppen. Sharon zegt daar vrede mee te hebben. Dochter Charlotte kreeg tot haar vijfde borstvoeding in het openbaar, daarna alleen nog thuis. Met haar vriendinnetjes op school sprak ze er niet over.

De Wereldgezondheidsorganisatie raadt exclusieve borstvoeding tot zes maanden aan. Daarna zouden moeders dit nog het best tot het tweede levensjaar volhouden in combinatie met gezonde voeding.