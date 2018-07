Moeder verliest negen familieleden door drama met rondvaartboot VS

Het was de bedoeling dat de boot aan het eind van een ritje van een uur over het land, het water op zou gaan. Maar de kapitein veranderde van koers vanwege het op handen zijnde onweer. Hij besloot eerst het water op te gaan, voor de storm los zou barsten. Maar eenmaal op het water, kon het voertuig de golven niet aan.



De kapitein heeft het ongeluk wel overleefd. Toen de boot eenmaal begon te zinken, maakte hij de overkapping los. Volgens de overlevenden is dat hun redding geweest. Er was geen andere manier om uit het wrak te komen.



Ondanks de open kap kon niet iedereen ontkomen. De neerwaartse trekkracht van de boot zoog de inzittenden mee naar beneden, terwijl ze wanhopig het wateroppervlak probeerden te bereiken. ,,Ik kon niemand zien, ik kon niets horen. Het voelde alsof ik alleen was. Ik schreeuwde en schreeuwde, maar uiteindelijk dacht ik ‘heer, laat me hier gewoon doodgaan’. Toen liet ik het gewoon los en begon te zweven. Ik zweefde naar boven en voelde de temperatuur van het water stijgen. Ik kwam boven en zag een grote boot”, vertelt Coleman aan persbureau Reuters.



Vanuit die boot werden reddingsvesten verstrekt. ,,Ik zei ‘Jezus, hou me gewoon zodat ik bij mijn kinderen kan zijn'.” Van haar familie hebben alleen Tia en haar neef het ongeluk overleefd.



De familie Coleman uit Indianapolis was in eerste instantie van plan om naar Florida te gaan, maar besloot uiteindelijk om naar Missouri te gaan omdat dat minder ver rijden was. Dat bleek een noodlottige beslissing. En niet alleen voor hen.