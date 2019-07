Mogelijk haarscheurtjes in vleugels van superjumbo Airbus A380

Eerste Democrati­sche presidents­kan­di­daat stapt uit race naar Witte Huis

0:24 De Democratische presidentskandidaat Eric Swalwell, een groot tegenstander van de Amerikaanse president Donald Trump, is uit de race naar het Witte Huis gestapt. Hij is de eerste van de in totaal 25 Democratische kandidaten die er de brui aan geeft. Swalwell mikt nu op een nieuwe ambtstermijn in het Huis van Afgevaardigden, waar hij de staat Californië vertegenwoordigt.