Mogelijke halfbroer Anne Frank overleden zonder uitsluitsel over zijn afkomst

Nederland­se toerist (37) overlijdt in Barcelona na inslikken autosleu­tel

14:11 Een Nederlandse toerist van 37 jaar is gisteravond in Barcelona overleden nadat hij zijn autosleutel had ingeslikt. Volgens de wijkkrant El Jardi zou de Nederlander tegen elf uur ’s avonds voor overlast in een supermarkt in de populaire wijk Gràcia hebben gezorgd.