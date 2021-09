‘Mondkapjesmoord’ in Duits tankstation: verdachte zou illegaal vuurwapen van vader hebben gekregen

De verdachte van de moord op een tankstationmedewerker in het zuidwesten van Duitsland, afgelopen zaterdag na een ruzie over de mondkapjesplicht, kreeg het moordwapen vermoedelijk van zijn vader.

Dat concludeert de regionale omroep SWR na eigen onderzoek. De politie vond tijdens een huiszoeking bij Mario N. (49), die de moord bekende, niet alleen de revolver waarmee hij de 20-jarige tankstationmedewerker in Idar-Oberstein doodschoot maar ook nog andere wapens en munitie. N. had er geen vergunning voor. Er zijn volgens de publieke omroep aanwijzingen dat ze afkomstig zijn van de vader van N., die in het verleden ook meerdere wapens in huis zou hebben gehad waaronder illegale exemplaren.

De vader woonde in de buurt van Idar-Oberstein en pleegde in maart 2020 zelfmoord met een van de wapens. Hij had daarvoor geprobeerd zijn echtgenote te vermoorden.

Wanneer en onder welke omstandigheden Mario N. het moordwapen verkreeg, is onduidelijk. De officier van justitie in Bad Kreuznach die het onderzoek leidt, wil volgens de SWR geen commentaar geven. ‘De herkomst van het wapen wordt nog onderzocht’, luidde het.

Sixpacks bier

Volgens de eerste vaststellingen kwam Mario N. het tankstation op 18 september omstreeks 19.15 uur binnen zonder mondkapje, pakte twee sixpacks met bier en zette die op de toonbank. Nadat de medewerker hem op de mondkapjesplicht had gewezen, liep de veertiger boos weg en stak een van zijn handen dreigend omhoog.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) keerde de verdachte omstreeks 21.45 uur terug, ditmaal met een mondkapje op. Dat trok hij bij de kassa naar beneden. Toen de medewerker hem opnieuw op de mondkapjesplicht wees, haalde de man een revolver tevoorschijn en schoot de 20-jarige student dood met een welgemikt schot in het hoofd. Daarna ging de schutter ervandoor.

De politie lanceerde een klopjacht en verspreidde een foto van de man op basis van bewakingsbeelden. De zoekactie bleef zonder resultaat. Zondag omstreeks 08.40 uur meldde de verdachte zich in gezelschap van een vrouw bij de politie in Idar-Oberstein. Hij werd meteen ingesloten voor verhoor en daarna aangehouden.

Ooggetuigen

Als motief noemde N. dat de situatie rond de coronapandemie hem zwaar belastte. Hij voelde zich naar eigen zeggen in een hoek gedrukt en ‘zag geen andere uitweg’ dan een voorbeeld te stellen. De tankstationmedewerker leek hem ‘verantwoordelijk voor de algehele situatie, aangezien hij de regels had gehandhaafd’, zei de officier van justitie tijdens een persconferentie. N. verklaarde volgens hem ook dat hij de coronamaatregelen afwees.

Blijkbaar zijn er ooggetuigen van de moord maar het OM wil voorlopig niks over hen kwijt omwille van hun veiligheid.

Geweld

Mario N. werkt als zelfstandig softwareontwikkelaar en was actief op berichtendienst Telegram, ook geliefd bij complotdenkers. Op zijn profiel staat de spreuk ‘Ignorance is the most dangerous type of stupidity’ (onwetendheid is de gevaarlijkste vorm van domheid). In 2019 uitte hij op Twitter vage fantasieën over geweld, blijkt uit onderzoek van Der Spiegel en de in complottheorieën gespecialiseerde denktank CeMAS.

‘Ik kijk uit naar de volgende oorlog. Ja, dat klinkt nu misschien destructief, maar we komen maar niet uit deze spiraal’, tweette hij in september 2019. In zijn laatste tweet, een maand later: ‘Mijn spieren zijn gespannen, mijn geest verscherpt. Genade voor degenen die deze situatie hebben gecreëerd. Of nee, genade zou verkeerd zijn.’

Volgens het OM was de 49-jarige verdachte nooit opgemerkt door de politie, ook niet als deelnemer aan betogingen van coronaontkenners.

