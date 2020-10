Monet-parodie Banksy geveild voor 8,5 miljoen euro

Banksy schiep zijn kijk op een beroemd schilderij van de Franse impressionist Monet genaamd Show me the Monet in 2005. Hij vulde het doek met een Japanse brug over een met lelies gevulde vijver aan met twee winkelwagentjes en een oranje verkeerspion. Banksy benadrukte hiermee de minachting van de huidige samenleving voor het milieu en het verkwistende consumentisme, aldus Sotheby's. Het veilinghuis maakte niet bekend wie na acht minuten bieden het kunstwerk in eigendom krijgt.

Het niet zo idyllische olieverfschilderij is deel van een serie waarin ook werken van Van Gogh, Andy Warhol en Edward Hopper van artistiek commentaar worden voorzien. Het hoogste bedrag dat is betaald voor een werk van Banksy is 9,9 miljoen pond (11,1 miljoen euro), voor The Parliament of the Apes.