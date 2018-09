Monica Lewinsky stormt boos van podium na vraag over Clinton

Voormalig Witte Huis-stagiair Lewinsky (45), tegenwoordig werkzaam als activist tegen pesten, gaf in Jeruzalem een toespraak over de gevaren van sociale media. Aansluitend zou een presentator haar over hetzelfde onderwerp interviewen, schrijft persbureau Reuters.



De openingsvraag ging echter over de affaire die Lewinsky ruim twintig jaar geleden had met Bill Clinton, een schandaal dat het imago van de president bezoedelde. De interviewer vroeg zich af of Lewinsky hoopte op een persoonlijk excuus van Clinton, die onlangs zei dat niet te willen aanbieden. ,,Het spijt me, maar dit kan ik niet doen'', reageerde Lewinsky.



Ze legde haar microfoon neer en beende van het podium. De geschrokken interviewster, wier uitgestoken hand Lewinsky niet kon tegenhouden, liep haar gast snel achterna. Een deel van het verbaasde publiek begon ondertussen voorzichtig te klappen. De organisatie haalde in allerijl een andere gast op het podium.