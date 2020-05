Moordenaar van Nederlander in Schotland moet nóg langer zitten nadat hij cipier dreigt neer te steken

De dakloze en drugsverslaafde Schot die in 2018 levenslang kreeg voor de roofmoord op de Nederlandse kunstenaar Jeroen van Neijhof (38) is opnieuw veroordeeld. Dit omdat hij een gevangenisbewaker dreigde neer te steken met een geïmproviseerd mes. John Styles (23) moet daardoor 18 maanden langer zitten, meldt een Schotse krant.

De bedreiging vond plaats in de wasruimte van de gevangenis in Perth, in het noorden van Schotland. De bewaker hield er op 4 september toezicht op zeven gevangenen onder wie Styles. Die bleef als laatste over en bezorgde de cipier de schrik van zijn leven, bleek vandaag in de rechtszaal.

Styles liep op de man af, al zwaaiend met een tandenborstel waarvan het uiteinde tot een scherpe punt was geslepen. Op de vraag hoe hij aan het wapen kwam, antwoordde de twintiger dat hij het had gekocht. ,,Toen de cipier hem beval het wapen in de prullenbak te gooien, weigerde de verdachte en zei: ik ga je steken’’, recapituleerde de rechter vandaag. De bewaker vroeg en kreeg assistentie van collega’s. Ze vroegen Styles herhaaldelijk het wapen te laten vallen. Dat deed de twintiger pas na enkele minuten onderhandelen.

Aandacht

Volgens de advocaat van Styles wilde zijn cliënt aandacht vragen voor zijn geestelijke gezondheidsproblemen. Die worden volgens hem niet serieus genomen. ,,Hij is intern gestraft door hem te isoleren van andere gedetineerden en heeft het gevoel dat hij geen enkele steun krijgt. Met het veroorzaken van de crisis wilde mijn cliënt kijken of er dan wél naar hem werd geluisterd’’, hoorde de Evening Telegraph de raadsman zeggen.

De rechter had daar weinig begrip voor en veroordeelde de Schot tot een gevangenisstraf van 18 maanden. Die moet hij uitzitten nadat de feitelijke duur van zijn levenslange celstraf - vijftien jaar - is verstreken. Normaliter had Styles na die termijn een verzoek tot vervroegde vrijlating kunnen indienen.

Op hoofd gedanst

John Styles werd eind augustus 2018 veroordeeld voor de brute roofmoord op Jeroen van Neijhof, in mei 2018 in diens flat in Dundee ten noorden van Edinburgh. De Schot stak maar liefst negentien maal met een mes in op de Nederlander en bracht hem ook hoofdwonden toe. Dit tijdens een ruzie over drugs. Daarna stal hij tien pond uit een kistje van zijn slachtoffer. Tegenover zijn ex-vriendin schepte Styles na de moord op over het feit dat hij op het hoofd van de Nederlander had staan dansen.

De rechter nam hem dit geweld extra kwalijk omdat de roofmoord voortkwam uit frustratie dat hij geen heroïne kon vinden. Styles had al ruim twee jaar celstraf gekregen voor een andere gewelddadige beroving en was ook al aangeklaagd voor wapenbezit. Hij mocht de behandeling van die zaak in vrijheid afwachten. In die periode vermoordde hij Van Neijhof. ,,Er is daarom maar één straf die ik kan opleggen,’' zei de rechter destijds. ,,Levenslange gevangenschap.’’

Kunstenaar

De uit Apeldoorn afkomstige Jeroen van Neijhof woonde al jaren in het Schotse Dundee. Hij leerde via Facebook de Schotse Louise Jarvis kennen en verhuisde voor de liefde naar Schotland. Ook nadat de relatie twee jaar geleden strandde bleef hij in Dundee wonen. De beeldend kunstenaar verdiende zijn geld onder andere met privélessen en het verkopen van tekeningen van huisdieren op doeken.