Moordenaar vertelt in ruil voor Xbox na acht jaar waar lijk van vrouw is

Aan Stewarts stilzwijgen kwam een einde toen zijn zus weer in contact kwam met de familie van haar omgebrachte schoonzus. Hij wil schoon schip maken, maar helemaal onzelfzuchtig is zijn bekentenis niet. Stewart gooide het op een akkoordje met de autoriteiten en krijgt in ruil voor Venus’ resten de beschikking over een Xbox-spelcomputer in zijn cel. Ook mag hij deelnemen aan gevangenisprogramma's.



,,Een jaar geleden bekende hij eindelijk haar vermoord te hebben‘’, zegt rechercheur Chuck Christensen. ,,Dankzij de gesprekken die wij met hem hadden, waren we in staat een regeling met hem te treffen.‘’ Gisteren nam de veroordeelde moordenaar rechercheurs mee naar een bebost gebied in Kalamazoo County in de staat Michigan. Daar troffen de agenten inderdaad menselijke resten aan.



Hoewel de agenten ervan overtuigd zijn dat het om Venus Stewart gaat, moeten tests die aanname nog wel bevestigen. Afgezien van de botten werden op de locatie ook andere voorwerpen gevonden die erop duiden dat het echt om de verdwenen vrouw gaat. ,,Wat we vandaag doen, geeft voldoening‘’, zegt openbaar aanklager John McDonough. ,,Dit is het enige goede dat Doug Stewart heeft gedaan, sinds hij Venus vermoordde.‘’