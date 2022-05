Moordverdachte en gevangenismedewerkster vermist, mogelijk hielp ze hem ontsnappen

Een moordverdachte en een gevangenismedewerkster in Alabama zijn vermist nadat zij hem ophaalde uit de gevangenis. Het is onduidelijk of ze hem wilde helpen ontsnappen of dat er iets ergs is gebeurd. ,,Ze is hoe dan ook in gevaar.”

Een 38-jarige verdachte van een moord en politiebeambte Vicki White (56) zijn spoorloos nadat zij hem naar de rechtbank zou brengen. Gevangene Casey White, geen familie van haar, bleek achteraf helemaal geen afspraak te hebben.

Auto aangetroffen

In een Facebookpost vraagt de politie van Lauderdale County Sheriff’s Office om uit te kijken naar de twee. Vicki White kwam de 'gevaarlijke gevangene' vrijdagochtend ophalen voor een psychische evaluatie in de rechtbank. De verlaten politieauto waarin ze hem vervoerde, is later bij een winkelcentrum in Florence aangetroffen.

Dat gevangene Casey White niet terug in zijn cel was, werd pas om 15.30 uur 's middags ontdekt. Ook achteraf bleek dat Casey White helemaal geen afspraak bij de rechtbank had. Daarnaast heeft Vicki White het protocol overtreden. ,,Bij een verdachte van zulke ernstige verdenkingen moeten minstens twee politiebeambten mee op transport”, vertelde een lokale sheriff op een persconferentie. ,,Dat is hier niet gebeurd.”

Moord op vrouw

Casey White is officieel verdachte van een moord op een 59-jarige vrouw in 2015. In 2020 heeft hij de daad in de gevangenis bekend.

Er zijn verschillende scenario’s mogelijk van wat er is gebeurd. Vicki White vertelde haar werkgever vrijdag dat ze zich niet lekker voelde, dus ging ze naar de dokter. Ook daar blijkt ze achteraf nooit naartoe te zijn gegaan. Tijdens de mogelijke ontsnapping was Vicki bewapend met een handgeweer.

Voicemail

De politie tast nog in het duister of ze hem hielp ontsnappen. Of dat Casey de gevangenismedewerkster in gijzeling heeft terwijl hij op de vlucht is. ,,Ze is hoe dan ook in gevaar”, heeft de sheriff gezegd. ,,We hebben hier te maken met een gewelddadige gevangene.”

De politie doet uitvoerig onderzoek naar Vicki White en kijkt ook naar hoe haar contact afgelopen tijd met de gevangene was. Sinds Vicki vermist is schieten haar telefoontjes meteen naar voicemail. Volgens de sheriff zal het een schok zijn als uiteindelijk blijkt dat ze hem moedwillig heeft geholpen te ontsnappen. Vicky White werkt al zestien jaar bij het departement en zou een uitstekende werknemer zijn.

