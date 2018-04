Moskou: Gevechtsvliegtuigen Israël vielen basis Syrië aan met raketten

Nederlander vult gaten in Belgische wegen met bloemen: 'Auto gaat hier jaren korter mee'

12:11 Anton Schuurmans, een in Brussel woonachtige Nederlander, ergert zich zo aan alle gaten in de Belgische wegen dat hij besloot er iets aan te doen. Op een ludieke manier: in elk gat dat hij tegenkomt, plant hij een bloem. ,,Het is hard nodig. Die grappen over de Belgische wegen zijn helaas de gevaarlijke realiteit."