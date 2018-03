Moskou over zenuwgas: moordaanslag met novitsjok is waanzin

Elke deskundige op het gebied van chemische wapens weet dat dit tot een heleboel slachtoffers leidt op de plek waar het spul wordt verspreid, zei Vladimir Jermakov van het ministerie. Rusland weerspreekt elke betrokkenheid bij de aanslag op Sergej Skripal en zijn dochter Joelia.



Jermakov zei dat de chemische stof die bij een moordaanslag in Salisbury is gebruikt, snel onderzocht moet worden en dat moet worden samengewerkt. De stof lost namelijk op. Jermakov sprak op een bijeenkomst die het Kremlin voor buitenlandse ambassadeurs had belegd in verband met de beschuldigingen van Londen aan het adres van Moskou.

Uitzonderlijke stof

De 66-jarige ex-dubbelspion Skripal en zijn 33-jarige dochter Joelia werden twee weken geleden vergiftigd met een uitzonderlijke stof, die volgens de Britten enkel uit de koker van het Kremlin kan komen. De Skripals liggen in coma. Ook een agent die hen te hulp schoot, moest worden opgenomen.



De Britse overheid heeft beschuldigingen aan het adres van Ruslang geuit. Moskou zegt dat de aantijgingen, die stellen dat het gebruikte gifgas uit Rusland afkomstig moet zijn, nergens op gestoeld zijn. Maandag zei Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov dat Londen met bewijs moet komen of excuses moet maken.

Poetin achter aanslag

Volledig scherm Boris Johnson © EPA De Britten noemen de houding van Rusland 'absurd'. Waar premier May nog liet weten dat de Russen 'hoogstwaarschijnlijk' achter de aanslag op Skripal zitten, ging minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson nog een stap verder. Hij noemde het 'overweldigend waarschijnlijk' dat president Poetin persoonlijk aanzette tot het gebruik van novitsjok.



Ook vandaag trok Johnson van leer tegen Poetin. ,,Ik denk dat Vladimir Poetin het gevoel heeft dat Rusland heeft verloren, dus hij wil overal waar hij kan problemen veroorzaken", zei Johnson tegen parlementariërs. Volgens Johnson kan Poetin Rusland, na de ineenstorting van de Sovjet-Unie, zo weer als sterke natie neerzetten. De Russen zouden zich 'weer sterk' willen voelen.

Poetin doet hetzelfde als Hitler

Johnson herhaalde zijn woorden dat het tijdstip van de aanslag met zenuwgas waarschijnlijk gelinkt is aan de presidentsverkiezing van afgelopen weekeinde, die Poetin glansrijk won. ,,Voor veel niet-democratische figuren, bij een verkiezing of op een kritisch politiek moment, is het dan vaak aantrekkelijk om in de publieke verbeelding het idee van een vijand op te roepen."



Johnson zetten de relatie tussen Groot-Brittannië en Rusland verder op scherp, door te zeggen dat Moskou het komende WK-voetbal op dezelfde manier misbruikt als Adolf Hitler deed met de Olympische Spelen in Berlijn in 1936. ,,De president probeert zijn imago en dat van zijn land via dit sportevenement te verbeteren'', zie Johnson. ,,Hitler deed destijds hetzelfde, de vergelijking gaat zonder meer op.''

Russen willen meewerken

Poetin benadrukte eerder dat Skripal op slag dood zou zijn geweest, als de oud-spion daadwerkelijk met Russisch gifgas was vergiftigd. De stof is als chemisch wapen ontwikkeld in de voormalige Sovjet-Unie. Moskou wil dat Groot-Brittannië stalen van de stof overdraagt voor onderzoek. Volgens Poetin staat Rusland klaar om mee te werken aan het Britse onderzoek.



Londen weigert de gebruikte stof over te dragen. Gisteren zijn onderzoekers van het OPCW, dat toeziet op naleving van het verbod op chemische wapens, in Engeland aangekomen om het gifgas te onderzoeken. De Europese ministers van Buitenlandse zaken hebben de mogelijk door Rusland gepleegde aanslag in een gezamenlijke verklaring veroordeeld.