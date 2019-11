‘Moslimterrorisme is voor daders een complete mislukking’

De slachtpartij in Bataclan was ongekend. Onschuldige burgers die op caféterrassen zaten of in de concertzaal stonden, werden letterlijk neergemaaid. Daarmee leken die aanslagen van 13 november 2015 een nieuw terreurtijdperk in te luiden. Maar het geweld van moslimextremisten was niet nieuw. In tegendeel, blijkt uit internationaal onderzoek door de Franse denktank Fondapol.



In de afgelopen veertig jaar pleegden moslimextremisten wereldwijd 33.769 aanslagen. Dat zijn er bijna 850 per jaar. En daarbij vielen 167.096 doden: dat zijn er meer dan elf per dag. De dodelijke cijfers staan in een lijvige inventarisatie die Fondapol maakte op basis van terreurdaden die worden bijgehouden door wetenschappers, in databanken en door media.



Lees verder onder de foto