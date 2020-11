Motief achter neerschieten Grieks-orthodoxe priester Lyon nog onduidelijk

Het motief voor de beschieting van een Grieks-Orthodoxe priester in Parijs, gistermiddag, is nog onduidelijk. De politie houdt alle opties open, van een al dan niet terroristische aanslag tot een conflict in de privésfeer van de 52-jarige ‘pater Nikos'.

Nikolaos Kakavelakis, ‘pater Nikos’voor de gelovigen, werd gisteren omstreeks 16 uur beschoten bij de achterdeur van zijn kerk in het zevende arrondissement in Lyon. Hij kreeg twee kogels in de buik en werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn toestand is kritiek. De schutter was volgens de politie een lange, in het zwart geklede man die vuurde met een geweer met afgezaagde loop. Of hij de verdachte is die aan het eind van de middag werd gearresteerd in een kebabzaak in het derde arrondissement, is nog onduidelijk maar volgens de regionale krant Le Progrès gaat het om een man van zo'n 1.90 meter lang met een Mediterraans uiterlijk die voldeed aan het signalement van de schutter.

Tegen twee agenten die als eersten bij hem waren, zou ‘pater Nikos’ hebben gezegd dat hij de schutter niet kende. Het Openbaar Ministerie in de stad opende een onderzoek wegens ‘poging tot moord’. Het werkt samen met het federale parket voor terrorismebestrijding in Parijs en verklaarde “geen enkele hypothese uit te sluiten of de voorkeur te geven”.

Vechtpartijen en bedreigingen

Franse media stellen dat het motief voor de beschieting mogelijk in de privésfeer ligt. Sinds de komst van de priester, zo'n 13 jaar geleden, waren er ‘spanningen’ binnen zijn geloofsgemeenschap. ,,Persoonlijke conflicten waarvoor pater Niko minstens één keer de politie moest bellen, maar ook vechtpartijen in de kerk’’, verklaarde pater Antoine Callot van de Orthodoxe gemeenschap tegenover nieuwszender France Info.

Er was volgens de geestelijke ook sprake van bedreigingen. ,,Maar om nou te zeggen dat hij persoonlijk werd bedreigd. Hoe dan ook, aan zoiets verschrikkelijks hadden we nooit gedacht’’, aldus Callot.

Verduistering en ongewenste intimiteiten

Volgens Le Parisien werd ‘pater Nikos’ twee jaar geleden door een voormalige Griekse monnik beschuldigd van onder andere verduistering van kerkgelden en ongewenste intimiteiten. Toen de oud-volgeling de beschuldigingen openbaar maakte op een bog, spande de priester een rechtszaak aan wegens laster. De voormalige monnik werd zowel door de rechtbank als in hoger beroep door het gerechtshof veroordeeld.

Onlangs nam ‘pater Nikos’ volgens de krant familieleden in vertrouwen om te praten over problemen binnen zijn huwelijk. De Griek, vader van twee kinderen, woont met zijn gezin in een appartement boven de kerk. Hij zou binnenkort vertrekken omdat zijn ambtstermijn erop zit. Volgens de regionale krant Le Progrès diende de geestelijke ongeveer een maand geleden echter zijn ontslag in. Hoe dan ook: Nikos’ opvolger is al aangesteld maar wacht op de verhuizing van zijn voorganger.

De beschieting van de priester veroorzaakt opschudding in de Griekse gemeenschap van Lyon. ,,We zijn in shock en wachten op informatie over de zaak”, verklaarde voormalig voorzitter Nicolas Angeloudis van de Griekse gemeenschap in Lyon tegenover de krant. ,,Ik zag Nikos afgelopen zondag nog tijdens de mis. Het was de laatste vanwege de lockdown. Na afloop spraken we nog met elkaar.”

