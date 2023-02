Motorcrossbus blijkt dekmantel: Nederlanders met miljoen euro aan speed gepakt bij Duits-Deense grens

De Duitse politie deed de vondst al op 14 januari bij een controle op de Grenzstraße in Ellund, tegen de grens met Denemarken, maar maakt er deze week pas melding van in een persbericht. In Ellund hielden agenten een Opel Vivaro aan die met motorsportstickers was beplakt. In de bus bleken twee Nederlanders te zitten, een van 48 jaar en een ander van 70.

Zij gaven aan dat ze aanvankelijk naar een motorrace in Denemarken wilden, maar vanwege de slechte weersomstandigheden van plan waren om om te draaien en terug naar huis te gaan. Politieagenten vertrouwden het verhaal niet helemaal en lieten het laadruim van de bus openen. Daarin zagen ze een crossmotor en motorsportkleding. Tot zover niets geks, maar er vielen wel wat dingen op: de jongste Nederlander had kleine voeten, en in in de bus stonden racelaarzen in schoenmaat 48. Ook vond de politie blikken met brandstof die niet geschikt was voor de crossmotor ernaast.

Bodemplaat

Merkwaardig, vonden de agenten. Ze kregen steeds sterker het vermoeden dat er iets niet pluis was en lieten vanuit het hoofddouanekantoor in Kiel een drugshond komen. Eenmaal aangekomen sloeg de hond aan en werd de bestelbus nauwkeuriger gecontroleerd. Bij inspectie van de vloer troffen de agenten een bodemplaat aan die niet origineel in de bus thuishoorde.

In een ruimte onder de vastgelijmde vloer vond de Duitse politie uiteindelijk zeven grote plastic zakken met 144 kilo amfetaminen, speed in de volksmond. De Duitse autoriteiten schatten dat de straatwaarde van de gevonden partij op zo'n 1 miljoen euro ligt. ,,Zulke hoeveelheden vind je inderdaad niet elke dag”, zegt woordvoerder Hanspeter Schwartz van de politie in het Duitse Flensburg. Hij spreekt van ‘professionele drugssmokkelaars’ die de speed naar Scandinavië hadden willen brengen.

De twee Nederlanders zijn aangehouden en zitten nog altijd vast. Woordvoerder Schwartz weet niet wat hun woonplaats in Nederland is. De smokkelverdachten zullen in Duitsland worden berecht, meldt hij. Wanneer dat gebeurt, is nog niet bekend.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: