Mounia (36) met baby op arm doodgestoken door 21-jarige man, mogelijk bekende van politie

Was de moord op de 36-jarige Mounia Ouyahia in het Belgische Evere, bij Brussel, een vorm van zinloos geweld? Volgens haar omgeving is de moeder van drie zondagavond neergestoken met een mes, zonder reden. ,,Een man raakte haar enkele keren in de hals. Zomaar. Het is niet te bevatten.”