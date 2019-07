Mueller komt niet met nieuwe feiten over Trump

Een langverwachte hoorzitting in het Amerikaanse Congres met voormalige speciaal aanklager Robert Mueller is vooral een politieke show, maar levert een bijgesteld beeld van Mueller op.

De alom gerespecteerde en zelfs bewierookte ex-FBI-baas is niet zo scherp als verwacht, als hij getuigt in het Congres over zijn onderzoek naar Russische inmenging in Amerikaanse verkiezingen en betrokkenheid van president Trump en zijn team. Mueller concludeerde eerder dit jaar dat Trump er geen hand in heeft gehad, maar schetste wel voorbeelden van Trumps pogingen het onderzoek naar de kwestie te dwarsbomen.

In antwoord op vragen daarover in de Justitiecommissie van het Huis van Afgevaardigden stamelt Mueller (74) soms. Hij is uiterst voorzichtig en vraagt Congresleden vaak hun snel afgevuurde vragen te herhalen. ,,De jaren hebben duidelijk hun tol geëist van de Mueller die we vroeger zagen,” interpreteert onder meer justitieverslaggever Pete Williams van NBC.

Nieuwe feiten komen in de eerste uren niet boven water. Mueller had al aangekondigd dat hij niet meer ging zeggen dan in het eindrapport staat. Sinds de publicatie lezen voor- en tegenstanders van Trump daarin vooral wat ze willen lezen.

Bevestiging

Democraten zien volop wandaden en hopen het rapport in de hoorzitting nog eens onder de aandacht te brengen. Ze houden Mueller vooral zijn eigen bevindingen voor, om hem om bevestiging te vragen. Trump is inderdaad niet compleet vrijgepleit, beaamt Mueller – hij is niet aangeklaagd voor het belemmeren van de rechtsgang omdat een zittend president niet vervolgd kan worden.

Republikeinen gebruiken de hoorzitting voor nieuwe pogingen het onderzoek naar hun president in diskrediet te brengen. Zij menen dat het niet meer dan een politiek gemotiveerde poging is Trump te schaden. Het wat wankele optreden van Mueller helpt hen. ,,Hoe langer deze hoorzitting duurt, des te meer het pijnlijk duidelijk wordt dat Mueller niet alleen zijn eigen rapport niet heeft geschreven, maar er ook nauwelijks de leiding over had,” schrijft Republikeins Congreslid en Trump-bondgenoot Mark Meadows in reactie op Twitter – suggererend dat agenten met afkeer van Trump het rapport hebben opgesteld.