Het kunstwerk is niet te missen. Oekraïne spat bijna letterlijk van de muur af. De complete zijwand van een huis is net als de Oekraïense vlag in geel en blauw geschilderd; van onder tot boven, meters hoog. Daaroverheen is een grote witte cirkel met het vredesteken gezet, en midden in die cirkel, prominent: Volodimir Zelenski, de president van Oekraïne, die de toeschouwer recht in de ogen kijkt.