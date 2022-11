Museum Cherson ‘leeggeharkt’ door plunderende Russen

De Oekraïense krant Kyiv Independent meldt de ‘kunstdiefstal van het jaar‘ en beroept zich op een bericht dat door de vorige museumdirectie op Facebook werd geplaatst. Volgens dit bericht reden met kunst volgeladen vrachtwagens en bestelbusjes vanuit Cherson richting de in 2014 door Rusland geannexeerde Krim. Het museum huisvestte zo’n 10.000 stukken waarvan een aantal zeer kostbare met soms alleen een oude doek erover in vrachtwagens zouden zijn gestapeld.

‘Ze noemen het ‘evacuatie’, in onze taal is het ‘plunderen’, zogenaamd onder het motto van ‘behoud van culturele waarden’, schrijven de voormalige directieleden van het naar een Oekraïense kunstschilder vernoemde museum. Sjovkoenenko was na de Tweede Wereldoorlog lid van de Kunstacademie van de Sovjet-Unie.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Een vijftigtal gewapende personen zou het museum vorige week zijn binnengevallen en systematisch alles hebben meegenomen ‘wat hun harkende handen zagen’. Tijdens de museumroof waren er rond het gebouw wegversperringen, aldus de vroegere museumdirectie. ‘We hopen in de nabije toekomst te weten te komen wat er in vier dagen illegaal is weggenomen, in de eerste plaats de meest waardevolle zeventiende-eeuwse tot negentiende-eeuwse stukken.’

Verdwijnen

Er komen meer berichten dat er in Cherson (een stad met ruim 300.000 inwoners, vóór de oorlog iets kleiner dan Utrecht) ‘veel dingen verdwijnen en in een razend tempo’, zoals de Britse krant The Observer het verwoordde. Veel beeldende kunst en andere cultuurgoederen worden inmiddels vermist.

‘Zelfs de beenderen van Grigori Potemkin, vriend en minnaar van Catharina de Grote, werden uit een crypte in de St. Catherine’s Cathedral gehaald en weggevoerd’, meldt het Britse weekblad. Maar ook ambulances, brandweerauto’s, tractoren, personenauto’s en witgoed worden weer grootschalig gestolen, zoals terugtrekkende Russische soldaten eerder dezen in het oosten en noorden van het land. De buit wordt naar de linkeroever van de Dnjepr getransporteerd die volgens Russische militaire een betere verdedigingslinie zou bieden.

Het verhaal gaat verder na de kaart, waarop te zien is dat er vlakbij Cherson wordt gevochten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dat er op enorme schaal wordt geplunderd, overal in Cherson, was vorige week ook al aan de orde gesteld door de Oekraïense president Zelenski. Hij beschuldigde de door Rusland aangewezen bestuurders ervan ziekenhuizen in de stad te sluiten nadat de meeste apparatuur alvast was weggehaald en naar Russisch gebied verhuisd. Volgens Russische verklaringen zouden afgelopen maand 70.000 mensen uit Cherson zijn ‘geëvacueerd’, Oekraïne spreekt van gedwongen deportatie. Volgens familieleden van mensen die er nog zijn, is de stad grotendeels leeg en in een spookachtig decor mogelijk huis aan huis gevochten gaan worden.

Het Oekraïense leger signaleerde vrijdag dat duizend vers gemobiliseerde Russische soldaten ter plaatse waren gearriveerd. Volgens Oekraïense getuigen zouden ze zich in burgerkleding in verlaten huizen hebben verschanst.

Cherson heeft vooral grote symbolische waarde voor Vladimir Poetin. Het is de enige regionale hoofdstad die snel -een paar dagen na de invasie van 24 februari - werd veroverd. Er volgde een - volgens waarnemers - ‘nep-referendum’ waarin de niet-gevluchte bewoners zeiden dat ze onder Rusland wilden vallen en dat werd gevierd in Moskou. Nu dreigt er in Cherson een smadelijk verlies voor de Russische president.

Bekijk hier onze video’s over de oorlog in Oekraïne: