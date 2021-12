Musk ‘denkt erover’ te stoppen bij Tesla om influencer te worden

Topviro­loog wil schadever­goe­ding Willem Engel aan goed doel schenken, coronascep­ti­cus in hoger beroep

Viruswaarheid-voorman Willem Engel heeft ook een tweede rechtszaak tegen de bekende Belgische viroloog Marc Van Ranst verloren. De rechtbank in Mechelen sprak Van Ranst vanochtend vrij van laster. Engel moet de uitgesproken hoogleraar bovendien duizenden euro’s schadevergoeding betalen. Het geld gaat naar een goed doel, zegt Van Ranst tegen deze site. ,,Mogelijk vaccinatiegericht, maar daar moet ik nog goed over nadenken.” Engel laat desgevraagd weten in hoger beroep te gaan en dat van enige betaling voorlopig geen sprake is.

9 december