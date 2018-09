Musk treedt terug bij Tesla na schikking met beurswaakhond SEC

De SEC had Tesla en Musk aangeklaagd wegens fraude, nadat Musk had getwitterd dat hij het bedrijf bij een prijs van 420 dollar per aandeel van de beurs wilde halen. De tweets zorgden ervoor dat de aandelen van Tesla meer waard werden, al waren er direct vragen over de wijze waarop het nieuws werd gedeeld en over de geringe onderbouwing.