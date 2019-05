Myanmar laat 6000 gevangenen vrij, waaronder journalisten Reuters

President Win Myint verleende vorige maand ruim negenduizend gevangenen, onder wie zestien buitenlanders, gratie. Het is gebruikelijk in Myanmar dat de autoriteiten gevangenen vrijlaten ,,als gebaar naar het nieuwe jaar van Myanmar”, dat begon op 17 april.

Wa Lone (33) en Kyaw Soe Oo (29) waren in september veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf voor het overtreden van de wet op de staatsgeheimen. Eind april van dit jaar wees het Myanmarese hooggerechtshof hun hoger beroep nog af.

De twee journalisten berichtten voor hun gevangenname over het lot van de Rohingya-gemeenschap, een bedreigde minderheid in Myanmar die in groten getale het land is uitgedreven. Ze deden onderzoek naar de moord op tien leden van de minderheid in deelstaat Rakhine. Ze kregen de prestigieuze journalistieke Pullitzer prijs voor het werk. De aanklacht was dat ze daarbij overheidsdocumenten illegaal hebben bemachtigd. De journalisten gaven steeds aan onschuldig te zijn.

In de val

De journalisten verklaarden nooit om geheime informatie te hebben gevraagd of in bezit te hebben gehad. De hoofdredacteur van Reuters, Stephen Adler, zei eerder dat de aanklacht is ontworpen om beide journalisten de mond te snoeren en de media te intimideren. Ook de VN vroeg herhaaldelijk om hun vrijlating.

De rechtbank weigerde eerder dit jaar het proces tegen de journalisten stop te zetten, ook nadat de politiefunctionaris verklaarde dat zijn commandant opdracht had gegeven om de documenten aan de verslaggevers te geven. Volgens de agent was een van de twee journalisten ‘in de val gelokt’. Na zijn getuigenis werd de agent veroordeeld tot een jaar celstraf. Zijn familie werd uit huis gezet. Ook andere getuigenissen stonden haaks op de aanklacht en de documenten die als bewijs tegen de journalisten werden aangedragen, bleken allesbehalve geheime of gevoelige informatie te bevatten.

‘Heel blij’

Beide journalisten werden bij hun vrijlating omgeven door media en mensen die hen geluk wilden wensen. Wa Lone stak een duim op en zei dat hij dankbaar was voor alle internationale inspanningen om hen vrij te krijgen. ,,Ik ben echt heel blij en opgewonden om mijn familie en collega’s te zien. Ik kan niet wachten om naar de redactie te gaan”, zei hij. Kyaw Soe Oo lachte en zwaaide naar de verslaggevers.